ЛНЗ - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 23.09.2023

В субботу, 23 сентября, ЛНЗ будет принимать на своем поле Динамо в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины черкасская команда обыграла со счетом 2:1 Рух, а киевский клуб одержал победу 2:0 над Ворсклой.

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Матч состоится в Черкассах на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Динамо

Трансляция поединка чемпионата Украины между ЛНЗ и Динамо будет доступна в этой новости 23 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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