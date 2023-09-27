Оболонь - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Украины 27.09.2023
Смотрите киевское дерби в рамках национального турнира.
В среду, 27 сентября, Оболонь сыграет с Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
В преддверии кубкового поединка "бело-зеленые" сыграли вничью с Вересом (0:0), а Динамо переиграло ЛНЗ (4:2).
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Матч будет сыгран в Киеве. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Динамо
Трансляция поединка Кубка Украины между Оболонью и Динамо будет доступна в этой новости 27 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
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