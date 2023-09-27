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Оболонь - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Украины 27.09.2023

Смотрите киевское дерби в рамках национального турнира.
Сегодня, 09:45
Оболонь - Динамо / ФК Оболонь
Оболонь - Динамо / ФК Оболонь

В среду, 27 сентября, Оболонь сыграет с Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В преддверии кубкового поединка "бело-зеленые" сыграли вничью с Вересом (0:0), а Динамо переиграло ЛНЗ (4:2). 

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Матч будет сыгран в Киеве. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Динамо

Трансляция поединка Кубка Украины между Оболонью и Динамо будет доступна в этой новости 27 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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