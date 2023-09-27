Оболонь - Динамо 1:0: обзор матча и результат игры 27.09.2023
В среду, 27 сентября, в 1/8 финала Кубка Украины состоялось киевское дерби, в рамках которого Оболонь встречалась с Динамо.
После вылета из еврокубков в нынешнем сезоне команда Мирчи Луческу оконфузилась еще и на внутренней арене, прекратив борьбу за один из трофеев уже после первого матча в турнире.
"Пивовары" добыли путевку в четвертьфинал соревнований, одолев своего именитого столичного соседа с минимальным перевесом 1:0.
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После безголевого первого тайма Оболонь сумела забить мяч на 57-й минуте, который в итоге стал решающим в противостоянии. Косовский в подкате отобрал мяч на правом фланге, Краснопир отдал в центр на Суханова, а тот дальним ударом поразил ворота "бело-синих" с рикошетом от правой стойки.
Статистика матча Оболонь - Динамо 1/8 финала Кубка Украины
Оболонь - Динамо 1:0
Гол: Суханов, 57
Оболонь: Кичак - Фатеев (Мединский, 81), Вовкун, Приймак, Карась (Лукьянчук, 81), Осман (Прокопенко, 70) - Дубко, Косовский (Черненко, 80), Мороз - Суханов (Тарануха, 61), Краснопир
Динамо: Нещерет - Караваев, Биловар (Сирота, 62), Попов, Дубинчак - Бражко (Рамадани, 62), Андриевский - Ярмоленко, Буяльский, Диалло (Волошин, 46) - Бенито (Шепелев, 73)
Предупреждения: Буяльский, Шепелев - Дубко, Мороз.
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