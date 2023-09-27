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Динамо не прошло в четвертьфинал Кубка Украины впервые за 11 сезонов

Тогда киевлян сумел остановить Шахтер.
Сегодня, 19:35
Оболонь - Динамо / fcdynamo.kiev.ua
Оболонь - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо сегодня установило для себя новый антирекорд.

Напомним, команда Мирчи Луческу сенсационно уступила Оболони в 1/8 финала Кубка Украины. Единственный гол забил Сергей Суханов на 57-й минуте.

Таким образом киевляне не сыграют в четвертьфинале национального кубка впервые с сезона-2012/13.

Тогда, 11 лет назад жребий свел "сине-белых" с донецким Шахтером в 1/16 финале. Столичный клуб проиграл тот матч со счетом 4:1, голы на свой счет записали Луиз Адриано, Тейшейра, Фернандиньо и Срна, со стороны Динамо - Тайво Тайе.

С расписанием и результатами Кубка Украины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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