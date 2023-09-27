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Луческу: Сегодня я не понял арбитра

Румынский специалист недоволен действиями судьи.
Сегодня, 20:14
Мирча Луческу / dynamo.kiev.ua
Мирча Луческу / dynamo.kiev.ua

Мирча Луческу подвел итоги матча, в котором киевское Динамо сенсационно проиграло Оболони и вылетело из Кубка Украины.

По словам румынского специалиста, вся проблема в менталитете команды, которая сегодня играла очень невнимательно. Слишком большое количество ошибок привело к такому результату.

Кроме того у Луческу возникли вопросы и к главному арбитру, который, как считает тренер, не давал командам играть в свою игру.

"А еще я сегодня не понял арбитра. Каждые две минуты он делал большие паузы. Даже в ситуациях, когда события происходили в 50-60 метрах от штрафной площади. Непонятно было, чего он хотел достичь.

Он провоцировал игру. Из-за его такого подхода команды не могли играть быстро, не могли показывать свой футбол - арбитр этого им не давал", - цитирует наставника официальный сайт.

С расписанием и результатами Кубка Украины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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