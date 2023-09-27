Металлист 1925 - Ворскла 0:3: обзор матча и результат игры 27.09.2023
В среду, 27 сентября, Металлист 1925 встречался с Ворсклой в рамках 1/8 финала Кубка Украины.
Поединок завершился убедительной победой полтавской команды, которая отправила в ворота соперника три безответных мяча и стала еще одним четвертьфиналистом турнира.
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Еще в первом тайме Ворскла обеспечила себе преимущество в два мяча. Счет в противостоянии по истечении четверти часа игры открыл Ибрагим Кане, а в компенсированное время отличился Руслан Степанюк.
Во второй половине встречи Иван Нестеренко на 74-й минуте довел результат матча до разгромного.
Статистика матча Металлист 1925 - Ворскла 1/8 финала Кубка Украины
Металлист 1925 - Ворскла 0:3
Голы: Кане, 15, Степанюк, 45+1, Нестеренко, 74
Металлист 1925: Потимков, Рудавский (Ткаченко, 86), Ткачук Е., Курило (Червак, 46), Фарина, Ткачук А., Ари Моура, Мартынюк (Ногейра, 46), Чирук (Сидоров, 73), Абдуллаев (Ременюк, 46), Борячук.
Ворскла: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Павлюк, Якубу (Крупский, 69), Нестеренко (Тиагуиньо, 79), Челядин (Хрипчук, 69), Кане (Островский, 79), Сантана (Черныш, 79).
Предупреждения: Фарина, Ткачук А., Чирук.
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