Черноморец - Заря 0:0 видео лучших моментов матча УПЛ 30.09.2023

Команды хоть и создали множество моментов, но ни один из них не завершился взятием ворот.

В Одессе прошел матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между Черноморцем и Зарей.

Команды нанесли по 17 ударов по воротам друг друга, однако до гола дело так и не дошло - поединок завершился нулевой ничьей.

Вашему вниманию видео всех моментов матча Черноморец - Заря в девятом туре УПЛ:

Черноморец - Заря 0:0

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 4 - 9

Фолы: 9 - 15

Атаки: 89 - 88

Черноморец: Варакута - Путря, Ермаков, Салюк, Брагару - Шпорн, Васильев, Штогрин (Хадида, 81), Вакула (Бадибанга, 69), Дада (Авагимян, 69) - Иеде (Бойчук, 69).

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Головкин, 87), Нагнойный (Волошин, 80) - Антюх (Данченко, 87), Герреро, Горбач (Венделл, 80).

Предупреждения: Дада - Вантух, Джордан.

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