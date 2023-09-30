Черноморец - Заря 0:0 видео лучших моментов матча УПЛ 30.09.2023
В Одессе прошел матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между Черноморцем и Зарей.
Команды нанесли по 17 ударов по воротам друг друга, однако до гола дело так и не дошло - поединок завершился нулевой ничьей.
Вашему вниманию видео всех моментов матча Черноморец - Заря в девятом туре УПЛ:
Черноморец - Заря 0:0
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 17 - 17
Удары в створ: 4 - 9
Фолы: 9 - 15
Атаки: 89 - 88
Черноморец: Варакута - Путря, Ермаков, Салюк, Брагару - Шпорн, Васильев, Штогрин (Хадида, 81), Вакула (Бадибанга, 69), Дада (Авагимян, 69) - Иеде (Бойчук, 69).
Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух - Яцык, Мишнев (Головкин, 87), Нагнойный (Волошин, 80) - Антюх (Данченко, 87), Герреро, Горбач (Венделл, 80).
Предупреждения: Дада - Вантух, Джордан.
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