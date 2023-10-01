Футболист Динамо: Мечтал о том, чтобы болельщики клуба скандировали мою фамилию

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко высказался о победном матче против Александрии, в котором он отыграл ключевую роль, забив дубль.

По словам Бражко, он мечтал о том, что когда-то фанаты "бело-синих" будут скандировать его фамилию.

"Очень положительные эмоции - это мой первый дубль за Динамо. Рад, что мы победили, а я помог команде.

Адаптация к основному составу Динамо проходит через ошибки - с Оболонью я не очень хорошо сыграл. Но сейчас я реабилитируюсь, чтобы показывать достойный результат в Динамо.

В детстве я мечтал сыграть за первую команду Динамо, выйти под гимн клуба, чтобы фанаты кричали мою фамилию. Мечта осуществилась. Я очень счастлив. Рад, что забил.

Чтобы пройти Оболонь в Кубке Украины, нам не хватило, может, мотивации. Какая-то пустота была у нас, не было эмоций. Но мы с командой поговорили. Считаю, что все наладим. И будет результат в чемпионате", - сказал молодой хавбек.

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