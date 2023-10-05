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Дубинчак - о Полесье: Думаю, они захотят нас обыграть

Команде еще предстоит решить проблемы в обороне.
Сегодня, 12:45
Владислав Дубинчак / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Дубинчак / fcdynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от ближайших матчей киевского клуба.

Напомним, что в следующем туре "сине-белые" встретятся с Полесьем, которое опержает их в таблице, но и имеет больше сыгранных матчей.

Дубинчак считает, что у житомирского клуба будет дополнительная мотивация, ведь там играет немало бывших динамовцев.

"Там много ребят, которые раньше играли в Динамо. Думаю, они захотят обыграть нас. Против бывшей команды всегда приятно играть, хочется показать себя с лучшей стороны, поэтому они будут готовы на все 100 процентов", - цитирует игрока официальный сайт.

Кроме того Владислав признал, что команде в этом сезоне предстоит много работы, особенно в защите, ведь команда много пропускает, но, к счастью, пока еще забивает больше.

Напомним, что по итогам сентября лучшим игроком киевлян стал Андрей Ярмоленко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Полесье

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