Дубинчак - о Полесье: Думаю, они захотят нас обыграть

Защитник Динамо Владислав Дубинчак поделился ожиданиями от ближайших матчей киевского клуба.

Напомним, что в следующем туре "сине-белые" встретятся с Полесьем, которое опержает их в таблице, но и имеет больше сыгранных матчей.

Дубинчак считает, что у житомирского клуба будет дополнительная мотивация, ведь там играет немало бывших динамовцев.

"Там много ребят, которые раньше играли в Динамо. Думаю, они захотят обыграть нас. Против бывшей команды всегда приятно играть, хочется показать себя с лучшей стороны, поэтому они будут готовы на все 100 процентов", - цитирует игрока официальный сайт.

Кроме того Владислав признал, что команде в этом сезоне предстоит много работы, особенно в защите, ведь команда много пропускает, но, к счастью, пока еще забивает больше.

Напомним, что по итогам сентября лучшим игроком киевлян стал Андрей Ярмоленко.

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