Александрия - Колос 0:1 обзор матча и результат игры 21.10.2023

Команда Руслана Ротаня в последний раз побеждала в УПЛ еще в августе.

В рамках 11-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Колос.

Команды создали немного моментов, но игра была очень напряженной и интересной.

Судьбу поединка решил один гол, автором которого стал Лучкевич.

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Примечательно, что Колос доигрывал игру в меньшинстве из-за прямого удаления Кирилла Попова на старте второго тайма.

В турнирной таблице УПЛ Колос поднял на восьмое место, набрав 15 очков. Александрия, которая не знала вкуса побед в УПЛ с августа, идет на 12-й строчке с 9 баллами.

Статистика матча Александрия - Колос 11-го тура чемпионата Украины

Александрия - Колос 0:1

Гол: Лучкевич, 45+2

Удаление: Попов, 53

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