Александрия - Колос 0:1 обзор матча и результат игры 21.10.2023
Команда Руслана Ротаня в последний раз побеждала в УПЛ еще в августе.
В рамках 11-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Колос.
Команды создали немного моментов, но игра была очень напряженной и интересной.
Судьбу поединка решил один гол, автором которого стал Лучкевич.
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Примечательно, что Колос доигрывал игру в меньшинстве из-за прямого удаления Кирилла Попова на старте второго тайма.
В турнирной таблице УПЛ Колос поднял на восьмое место, набрав 15 очков. Александрия, которая не знала вкуса побед в УПЛ с августа, идет на 12-й строчке с 9 баллами.
Статистика матча Александрия - Колос 11-го тура чемпионата Украины
Александрия - Колос 0:1
Гол: Лучкевич, 45+2
Удаление: Попов, 53
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