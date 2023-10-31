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"Не надо переписывать историю": Беланов отреагировал на ошибку France Football во время вручения Золотого мяча

France Football по-ошибке назвали Гари Линекера обладателем награды 1986 года.
Вчера, 23:46
Игорь Беланов и военные позируют с Золотым мячом / https://www.facebook.com/igor.belanov.official?locale=uk_UA
Игорь Беланов и военные позируют с Золотым мячом / https://www.facebook.com/igor.belanov.official?locale=uk_UA

В понедельник, 30 октября, в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча - Лионель Месси стал обладателем рекордной восьмой награды.

Во время церемонии официальный аккаунт Ballon d'Or в социальных сетях опубликовал пост, в котором назвал Гари Линекера обладателем Золотого мяча 1986 года.

Однако это ошибка, так как в том году приз получил легендарный форвард Динамо Игорь Беланов, а Линекер финишировал в голосовании на втором месте.

Пост был удален, хотя англичанин с юмором отреагировал на это, написав: "Я приму это. Вы можете выслать мне трофей, пожалуйста?".

Однако Беланова такая ошибка заставила написать целое послание организаторам вручения Золотого мяча.

"Друзья, не хотел затрагивать эту тему. Но не могу не отреагировать".

"Звонят и пишут мне простые ребята с фронта, которые защищают Украину от оккупантов, и задают очень неудобный вопрос: Игорь Иванович, а что это было вчера на церемонии награждения Золотого мяча?".

"Почему награждать лучшего бомбардира сезона вышли не вы как обладатель Золотого мяча 1986 года, а Гари Линекер? Почему Гари Линекера протитровали как обладателя Золотого мяча 1986 года? Что происходит? О нас в Европе стали забывать? Кто-то решил переписать и футбольную историю?".

Источник: Getty Images

"Уважаемая редакция издания France Football, уважаемый оргкомитет премии Ballon d'Or, - у меня с вами прекраснейшие отношения. Мы в апреле этого года сделали отличное интервью для вашего издания, шикарную фотосессию на стадионе Зимбру в Кишиневе, вы меня месяц тому поздравляли с днем рождения".

"Но после вчерашнего инцидента вот уже который час от вас нет ни извинений, ни известий, ни извещений. Пост в твиттере вы оперативно удалили, а объясниться не желаете?".

"Я хочу вам напомнить, что я - Беланов Игорь Иванович, - обладатель Золотого мяча 1986 года. В Украине помимо меня так же живут и здравствуют еще два обладателя заслуженного трофея: Блохин Олег Владимирович - лучший игрок 1975 года, Шевченко Андрей Николаевич - лучший игрок 2004 года".

"В прошлом году вы любезно пригласили на церемонию награждения Андрея Шевченко, где он выступил с миротворческой речью. Логичным шагом было бы в этом году пригласить Блохина Олега Владимировича в знак уважения к Украине и украинской футбольной истории".

Источник: Getty Images

"Мы не всегда можем следить за мировой футбольной сценой. Мы не всегда можем уследить за всеми спортивными событиями. Если вы забыли, на нашу страну Украину вероломно напал подлый, коварный и беспринципный враг - росийская федерация. Мы вынуждены сконцентрироваться на защите нашей родины, детей, стариков и женщин".

"Всей мировой общественности, редакции France Football, оргкомитету премии Ballon d'Or, FIFA и UEFA - мы хотим напомнить об этом вопиющем факте. Чтобы вы не забывали. Не забывали о ветеранах футбола. Не забывали об украинских спортсменах. Их семьях. Родных. Близких. Ведь Украина - это Европа. И мы, украинцы. на стороне добра и света".

"И не стоит переписывать историю. Как это было сделано вчера на церемонии награждения. С уважением, Игорь Беланов".

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду поддержал мнение, что Лионель Месси незаслуженно стал победителем голосования за Золотой мяч-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч France Football Гари Линекер Игорь Беланов

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