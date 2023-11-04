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Буяльский ответил на подозрения, что игроки Динамо "плавили" Луческу

Полузащитник киевлян прокомментировал отставку главного тренера команды.
Сегодня, 12:08
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский высказался о ситуации в команде и отставке главного тренера Мирчи Луческу.

Накануне киевская команда проиграла дома 0:1 Шахтеру, после чего румынский наставник "бело-синих" объявил, что покидает занимаемую должность.

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"Кто виноват в плохих результатах? Я думаю, что футболисты, потому что они выходят на поле. Они отвечают за свою игру. А тренер отвечает за результат, поэтому все вместе виноваты в этой ситуации.

Та последний месяц между тренером и игроками все как всегда было - общались. Ничего плохого не было.

Футболисты "плавили" Луческу? Нет, это неправда. Может быть, просто мы не могли делать все, что он просил от нас. Футболисты отвечают за игру, а главный тренер - за результат, поэтому мы все вместе, можно сказать, оказались в такой ситуации", - сказал Буяльский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Динамо - Шахтер (0:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу Виталий Буяльский

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