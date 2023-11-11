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Заря объявила об уходе главного тренера - команду возглавил спортивный директор

Тренерский штаб луганского клуба изменился.
Сегодня, 13:36
Юрий Коваль / ФК Заря
Юрий Коваль / ФК Заря

Заря официально сообщила о том, что Валерий Кривенцов покинул пост главного тренера команды.

Специалист написал заявление об увольнении по личному желанию после матча четвертого тура группового этапа Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив (1:3).

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Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Коваль, который до этого занимал должность спортивного директора.

В турнирной таблице чемпионата Украины Заря занимает 13 место. 

Напомним, летом команду возглавил Ненад Лалатович, который в конце августа покинул клуб.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Заря - Маккаби Тель-Авив.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

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