Черноморец - Рух 2:3: обзор матча и результат игры 12.11.2023

Команда Виталия Пономарева заработала три очка и продолжает держаться в группе лидеров чемпионата Украины.

В воскресенье, 12 ноября, в Одессе состоялся матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором Черноморец принимал Рух.

Гости сумели организовать быстрый гол усилиями Евгения Пастуха, который реализовал передачу Ильи Квасницы. Еще до перерыва игроки Руха забили второй гол, вот только была одна проблема - мяч от Романа Дидыка залетел в сетку собственных ворот. А потому на перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме ни Черноморец, ни Рух не сбавляли оборотов и на 58-й минуте одесситы были уже в роли лидера, гол на счету Зиги Бадибанги.

Однако вскоре команда Романа Григорчука осталась в ментшинстве, когда прямую красную карточку получил Лука Гучек. К тому же спустя несколько минут Таллес реализовал пенальти, восстановив паритет.

В оставшиеся 20 минут "моряки" не сумели удержать ничейный результат. За пару минут до конца основного времени Анж-Фредди Плюман вырвал для львовян победу, которая позволила им закрепиться на пятой строчке таблицы с 24 очками в активе. Черноморец же идет седьмым, заработав 19 баллов.

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Статистика матча Черноморец - Рух 14-го тура УПЛ

Черноморец - Рух 2:3

Голы: Дидык, 29 (аг), Бадибанга, 58 - Пастух, 9, Таллес, 72 (пен.), Плюман, 87.

Черноморец: Варакута - Ермаков, Салюк, Гучек, Брагару - Кузык, Васильев, Шпорн - Бадибанга, Авагимян (Хадида, 50), Штогрин.

Рух: Герета - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Сапуга, Пидгурский (Карабин, 78), Таллес (Рунич, 89) - Квасница (Притула, 89), Пастух (Плюман, 66), Соломон-Отабор.

Предупреждения: Салюк, Хадида, Шпорн - Квасница, Рунич.

Удаление: Гучек, 69 (Черноморец, прямая красная).

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