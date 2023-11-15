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Украина U-19 – Мальта U-19: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 15.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция международного поединка.
Сегодня, 11:55
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

В среду, 15 ноября, юношеская сборная Украины U-19 проведет стартовый матч в квалификации на чемпионат Европы-2024.

Соперником подопечных Олега Кузнецова станет национальная команда Мальты.

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Поединок мальтийском городе Та-Кали (стадион Сентенари). Начало встречи - в 12:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина U-19 – Мальта U-19

Сборная Украины U-19 сыграет с командами Косово (18 ноября) и Словакии (21). 

Первые две лучшие команды группы получат путевку в основную часть турнира. Также путевку туда получит лучшая из третьих команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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