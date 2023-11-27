Днепр-1 - Черноморец 5:2: обзор матча и результат игры 27.11.2023

Подопечные Юрия Максимова лишь на последних минутах встречи убили интригу, доведя счет до разгромного.

В понедельник, 27 ноября, программу матчей 15-го тура УПЛ, которые должны состояться в срок, закрывали Днепр-1 и Черноморец.

Команды провели очень активный первый тайм. А началось все с того, что Александр Филиппов получил мяч спиной к воротам одесситов, развернулся и пробил в дальний угол, открыв счет встречи.

Но хозяева поля лидировали не так уж и долго. Спустя шесть минут команда Романа Григорчука получила право на опасный штрафной, который практически идеально исполнил Артур Авагимян - мяч от перекладины попал в спину Евгения Волынца, от которого и влетел в ворота.

Однако через четыре минуты все тот же Авагимян сильно подставил свою команду. Волынец выбил вперед мяч, который перелетел через всех игроков.

Александр Пихаленок вырывался на свидание с вратарем гостей, но хавбек Черноморца завалил его на газон на подступах к штрафной. Екатерина Монзуль сразу показала Авагимяну прямую красную карточку.

Источник: СК Днепр-1

И если до перерыва днепряне не смогли реализовать преимущество, то сразу после него они это исправили.

На 49-й минуте Владимир Адамюк обыгрался с Русланом Бабенко и с линии штрафной с носка пробил точно в дальний нижний угол.

А спустя десять минут счет был уже 3:1 в пользу команды Юрия Максимова. Пихаленок отдал классную проникающую передачу в штрафную, куда ворвался Владимир Танчик, который обыграл голкипера и прострлил вдоль ворот. Богдану Ледневу оставалось лишь с метра замкнуть передачу.

После этого днепряне отдали инициативу и казалось, что команды играли в равных составах, настолько уверенными были одесситы. И все это привело к тому, что в матч вернулась интрига.

Источник: СК Днепр-1

За 15 минут до конца поединка Орест Кузык сыграл в стенку с Ильей Путрей, ворвался в штрафную и пробил в нижний угол. Волынец хоть и достал мяч, но отбить его в поле не сумел.

И все же Днепр-1 свое не упустил. Уже в самой концовке хозяева поля отправили еще два мяча в ворота Даниила Варакуты: сначала к своему ассисту добавил гол Танчик, после чего Денис Мирошниченко добил соперника, установив окончательный счет.

Днепр-1 с 33 очками возвращается на первое место в таблице чемпионата Украины, опережая Кривбасс и Полесье на три очка. Черноморец в свою очередь остается девятым, имея в активе 19 баллов.

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Статистика матча Днепр-1 - Черноморец 15-го тура УПЛ

Днепр-1 - Черноморец 5:2

Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко, 90+2 - Авагимян, 22, Кузык, 76.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 21 - 11

Удары в створ: 13 - 3

Фолы: 13 - 10

Атаки: 86 - 65

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок (Витиньо, 78), Леднев (Кравец, 82) - Филиппов (Танчик, 46).

Черноморец: Варакута - Путря, Васильев, Салюк, Брагару - Кузык, Шпорн (Хадида, 89), Авагимян - Бадибанга, Иеде (Вакула, 86), Штогрин (Бойчук, 89).

Предупреждения: Сарапий - Путрия, Бадибанга, Штогрин.

Удаление: Авагимян, 26 (Черноморец, прямая красная).

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