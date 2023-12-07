Динамо - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 07.12.2023

В четверг, 7 декабря, Динамо Киев встретится на своем поле с Металлистом 1925 рамках перенесенного третьего тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины столичный клуб обыграл Рух (2:0), а харьковская команда уступила Шахтеру (0:2).

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Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени В. Лобановского. Стартовый свисток поединка запланирован на 15:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Динамо и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 7 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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