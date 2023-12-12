Шевченко впервые высказался о предложении баллотироваться в президенты УАФ

Бывший футболист Милана и Динамо Киев Андрей Шевченко стал кандидатом в президенты УАФ.

Спортсмен опубликовал пост в Facebook, в котором прокомментировал свое решение.

"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.

О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", - написал Андрей.

Внеочередной XXVI Конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года в Доме футбола.

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