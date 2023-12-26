Представители Динамо, Зари и Ворсклы - среди самых опытных молодых игроков мира

Украинская молодежь в нынешней ситуации получает достаточно шансов, чтобы проявить себя.

Международная футбольная обсерватория CIES на своем официальном сайте опубликовала результаты очередного исследования.

В этот раз были рассмотрены игроки 2003 года рождения и позже, которые получают большое количество игрового времени. Все они были распределены по позициям, где нашлось место и представителям украинских клубов.

Так, в списке вратарей Павел Исенко (Ворскла) занял второе место, Александр Сапутин (Заря) - восьмое, а Дмитрий Ледвий (Рух) - двадцать шестое.

Среди центральных защитников оказались Богдан Слюбик (Рух), которому отдали пятнадцатое место, и Максим Дячук (Динамо), занявший двадцать девятое место.

Десятое место среди молодых, но уже опытных левых защитников получил Артем Смоляков из Полесья, а игрок Миная Андрей Булеза занял двадцать четвертое место.

Единственным опорником из УПЛ оказался Кирил Сигеев из Александрии, которому досталось двадцатое место.

Атакующий полузащитник Руха Марко Сапуга занял тридцатое место в своей категории.

А левый вингер Динамо Назар Волошин оказался последним представителем в данном рейтинге - он расположился на двадцать четвертой строчке.

Ранее форвард Зари Эдуардо Герреро подвел итоги первой части сезона, а также рассказал, над чем ему и его команде стоит поработать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в чемпионате.

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