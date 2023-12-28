Шевченко - единственный кандидат на пост президента УАФ
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал единственным кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты УАФ. Во всех протоколах была выдвинута кандидатура Андрея Николаевича Шевченко.
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Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.
Таким образом, Шевченко является единственным кандидатом для избрания на пост президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоится 25 января 2024 года в Киеве в Доме футбола.
Ранее сообщалось, что Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба.
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