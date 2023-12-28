Шевченко - единственный кандидат на пост президента УАФ

Избрание главы организации состоится на внеочередном конгрессе 25 января 2024 года.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал единственным кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В четверг, 28 декабря, состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов в президенты УАФ. Во всех протоколах была выдвинута кандидатура Андрея Николаевича Шевченко.

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Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко отвечает требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно Уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

Таким образом, Шевченко является единственным кандидатом для избрания на пост президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоится 25 января 2024 года в Киеве в Доме футбола.

Ранее сообщалось, что Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба.

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