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Кривбасс: МОК, вы еще хотите допускать спортсменов из рф на Олимпийские игры?

Криворожский клуб обратился к международному обществу.
Сегодня, 15:35
Кривбасс / fckryvbas.com
Кривбасс / fckryvbas.com

Футбольный клуб Кривбасс прокомментировал ракетный обстрел Украины.

Пресс-служба опубликовала заявление, в котором обратилась к Международному Олимпийскому Комитету, который хочет допустить россию к Олимпийским играм в Париже под нейтральным флагом.

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"29/12/2023. Киев, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Харьков… и другие украинские города подверглись очередной массированной атаке российских террористов по гражданским объектам.

Те, кто вроде бы хотят мира, выпустили 122 ракеты: уже известно о 19 погибших и около 100 раненых…

Эй, МОК, вы еще хотите допускать спортсменов из рф на Олимпийские игры даже под нейтральным флагом? Или, возможно, ФИФА и УЕФА таки допустят к соревнованиям юношеские сборные, где играют дети этих террористов? Или футбольная сборная Сербии все еще хочет ехать в страну 404 на товарищеский матч с убийцами?

Если вы поддерживаете жестокость этих уродов, то кровь украинцев также на ваших руках. Наши глубокие соболезнования родным и друзьям всех невинно погибших", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела погиб экс-баскетболист сборной Украины.

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