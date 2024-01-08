"Длительное время лечился за границей": в сборной Украины отреагировали на смерть воспитанника Днепра

Бывший футболист сборной Украины и ряда клубов Богдан Шершун умер в возрасте 42 лет.

Пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский поделился воспоминаниями об экс-защитнике.

"Ушел из жизни Богдан Шершун... Ему было всего 42... Ужасная новость среди всего того ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан длительное время лечился за границей, боролся за жизнь, но... В который раз убеждаюсь в ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни.

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. Воспоминания о нем – в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!" – написал Гливинский в Instagram.

Шершун – воспитанник Днепра, за который суммарно сыграл 169 матчей. В составе московского ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Также он поиграл за киевский Арсенал, Кривбасс, Волынь.

За национальную сборную Украины Шершун дебютировал в 2003 году под руководством Олега Блохина и провел четыре матча. Завершил карьеру в 2014 году.

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