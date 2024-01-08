iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Длительное время лечился за границей": в сборной Украины отреагировали на смерть воспитанника Днепра

Гливинский добрым словом попрощался с Шершуном.
Сегодня, 20:04
Богдан Шершун
Богдан Шершун

Бывший футболист сборной Украины и ряда клубов Богдан Шершун умер в возрасте 42 лет.

Пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский поделился воспоминаниями об экс-защитнике.

"Ушел из жизни Богдан Шершун... Ему было всего 42... Ужасная новость среди всего того ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан длительное время лечился за границей, боролся за жизнь, но... В который раз убеждаюсь в ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни.

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. Воспоминания о нем – в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!" – написал Гливинский в Instagram.

Шершун – воспитанник Днепра, за который суммарно сыграл 169 матчей. В составе московского ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Также он поиграл за киевский Арсенал, Кривбасс, Волынь.

За национальную сборную Украины Шершун дебютировал в 2003 году под руководством Олега Блохина и провел четыре матча. Завершил карьеру в 2014 году. 

Ранее сообщалось, что не стало легендарного Беккенбауэра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра
Ребров назвал главную опасность перед матчем с Боснией Ребров назвал главную опасность перед матчем с Боснией
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: sh1ro занял восьмое место ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: sh1ro занял восьмое место
Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании
Помочь журналистам

Видео

Усик показал мощное упражнение с гирями
Усик показал мощное упражнение с гирями

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Месси отреагировал на смерть Беккенбауэра
Евро-202421:11
Ребров назвал главную опасность перед матчем с Боснией
Киберспорт21:01
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: sh1ro занял восьмое место
Европа20:39
Лунин, Яремчук, Довбик и Цыганков узнали соперников в 1/8 финала Кубка Испании
Формула 120:25
В окружении Шумахера рассекретили, каким способом он общается после трагедии
Украина20:04
"Длительное время лечился за границей": в сборной Украины отреагировали на смерть воспитанника Днепра
Европа19:58
Два клуба заинтересованы в вингере МЮ
Европа19:41
Почеттино отреагировал на слухи о проблемах Челси с ФФП
Европа19:39
В Манчестер Сити выбрали капитана
Бокс19:14
Усик показал мощное упражнение с гирями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK