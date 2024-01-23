Вратарь вернулся в Минай через полтора месяца после разрыва контракта

Голкипер Александр Бандура продолжит выступления в составе Миная.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что клуб и вратарь по обоюдному согласию расторгли контракт, но как информирует официальный сайт закарпатцев, стороны достигли компромисса в подписании нового соглашения.

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Контракт с 37-летним игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне Бандура провел за Минай 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей, а в трех поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что президент Миная отказался устанавливать освещение на стадионе.

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