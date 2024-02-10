Воспитанник Металлиста будет выступать в чемпионате Крыма

Украинский защитник Евгений Радченко стал игроком керченского Океана. Об этом сообщает пресс-служба крымского клуба.

О сроках и условиях контракта не сообщается. Отмечается, что у Радченко уже есть российское гражданство.

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Напомним, Радченко – воспитанник Металлиста, в котором и дебютировал на профессиональном уровне за вторую команду в 2013 году.

Выступал за харьковский Гелиос и второлиговый Волчанск. С лета 2022 года находился без команды.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Европы отказался от участия в турнире на россии.

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