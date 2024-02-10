iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Воспитанник Металлиста будет выступать в чемпионате Крыма

Украинский футбол пополнился еще одним предателем.
Сегодня, 14:50
Евгений Радченко / ФК Волчанск
Евгений Радченко / ФК Волчанск

Украинский защитник Евгений Радченко стал игроком керченского Океана. Об этом сообщает пресс-служба крымского клуба.

О сроках и условиях контракта не сообщается. Отмечается, что у Радченко уже есть российское гражданство.

Читай также: Литовский клуб отказался от подписания футболиста из-за его игры в россии

Напомним, Радченко – воспитанник Металлиста, в котором и дебютировал на профессиональном уровне за вторую команду в 2013 году. 

Выступал за харьковский Гелиос и второлиговый Волчанск. С лета 2022 года находился без команды.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Европы отказался от участия в турнире на россии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал
"По ощущениям я подхожу для этого места": Шумахер хочет занять место Хэмилтона в Мерседес "По ощущениям я подхожу для этого места": Шумахер хочет занять место Хэмилтона в Мерседес
Во всем виноват расизм: Легенда АПЛ рассказал, почему ушел из соцсетей Во всем виноват расизм: Легенда АПЛ рассказал, почему ушел из соцсетей
Экс-форвард Жироны надеется, что Довбик не побьет его рекорд Экс-форвард Жироны надеется, что Довбик не побьет его рекорд
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал
Формула 116:20
"По ощущениям я подхожу для этого места": Шумахер хочет занять место Хэмилтона в Мерседес
Европа15:57
Во всем виноват расизм: Легенда АПЛ рассказал, почему ушел из соцсетей
Европа15:52
Экс-форвард Жироны надеется, что Довбик не побьет его рекорд
Европа15:51
Ман Сити установил необычное антидостижение в матче против Эвертона Миколенко
Киберспорт15:33
Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине
Европа15:25
Аутсайдер Серии А уволит легендарного экс-футболиста с поста главного тренера
Европа15:21
В Баварии выступили с заявлением о касаемо участия в Суперлиге
Европа14:59
Перес: Реал - самая требовательная спортивная организация мира
Европа14:55
Эрнандес рассказал о помощи Роналду при адаптации в Реале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK