Александрия вслед за Вересом объявила о возвращении фанов на свои матчи

Уже вскоре УПЛ вернется из зимнего перерыва, который длился чуть больше двух месяцев.

Возвращение чемпионата Украины совпадет также с возвращением футбльных болельщиков на трибуны. Вслед за ровенским Вересом о возможности присутствия фанов на своих матчах объявила Александрия.

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Клуб из одноименного города уже открыл продажу билетов на матч против Шахтера, который состоится 26 февраля. Пресс-служба сообщает, что на игру сможет прийти до 607 зрителей.

Отмечается, что для инвалидов 1 и 2 группы и участников боевых действий при наличии удостоверения вход будет бесплатным. Для детей до 14 лет вход будет возможен только в сопровождении взрослых.

При покупке билета болельщикам также предоставляют план эвакуации и перечень дополнительных средств безопасности.

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