Футболист Динамо сделал предложение своей девушке

Защитник Динамо Киев Антон Боль, который ныне выступает за Зарю на правах аренды, решил расстаться с холостяцкой жизнью.

21-летний игрок сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила согласием.

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Пара опубликовала пост в Instagram.

"Она сказала Да!", - написал украинец.

instagram.com/antonbol3

instagram.com/antonbol3

В текущем сезоне Боль провел за Зарю семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику.

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