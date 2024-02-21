Футболист Динамо сделал предложение своей девушке
21-летний защитник вскоре женится.
Защитник Динамо Киев Антон Боль, который ныне выступает за Зарю на правах аренды, решил расстаться с холостяцкой жизнью.
21-летний игрок сделал предложение своей девушке Анастасии, на которое она ответила согласием.
Читай также: Жена Зинченко вместе с дочкой посетила популярный украинский курорт
Пара опубликовала пост в Instagram.
"Она сказала Да!", - написал украинец.
В текущем сезоне Боль провел за Зарю семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
Ранее звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!