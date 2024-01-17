"Я на него тупо залипаю": звездная украинская блогерша призналась в симпатии к Мудрику

Звездная украинская блогерша и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова рассказала, что испытывает чувства к футболисту сборной Украины и лондонского Челси Михаилу Мудрику.

Девушка посетила программу "Такі страви" на YouTube-канале Даши Астафьевой. Во врем беседы она рассказала, с кем бы она хотела пойти на свидание.

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"Мудрик просто мне попадается сейчас постоянно в рекомендациях. Я на него тупо залипаю. Так понимаю, что он немного младше меня, я так думаю. Не знаю сколько ему лет.

Ставлю ему эти лайки, но он что-то меня не замечает. Миша, пожалуйста, я уже устала лайкать твои фотки! Сбросьте ему, пожалуйста, этот выпуск", – сказала Квиткова.

В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года.

instagram.com/kvittkova

instagram.com/kvittkova

instagram.com/kvittkova

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