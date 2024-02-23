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Футбол

Заря собирается подать в суд на бывшего тренера

Президент "черно-белых" не забыл, как Патрик ван Леувен бросил его клуб ради возможности вернуться в Шахтер.
Сегодня, 17:06
Патрик ван Леувен / Getty Images
Патрик ван Леувен / Getty Images

Патрик ван Леувен очень успешно провел свой дебютный сезон во главе луганской Зари.

В какой-то момент сезона-2022/23 "черно-белые" даже претендовали на чемпионство, но в итоге финишировали на третьем месте, проиграв борьбу Шахтеру и Днепру-1.

Однако по завершению кампании нидерландский специалист без предупреждения покинул клуб, согласившись на предложение возглавить "горняков". Причем дончане ничего не заплатили луганчанам, указав, что в контракте тренера была определенная опция.

Теперь же президент Зари Евгений Геллер заявил, что его клуб собирает данные, чтобы понять, есть ли смысл подавать на ван Леувена в суд или нет.

"Не хочу это обговаривать (уход ван Леувена в Шахтер), это мое внутреннее. Но я негативно это оценил. Неважно (разозлился ли он на тренера или нет). Он для меня не такая важная персона, чтобы я на него сердился", - цитирует Геллера FootballHub.

"Мне было неприятно и неожиданно. Я раньше узнал, что он договорился с Шахтером, до того, как узнал, что он уходит от нас".

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"У нас есть еще год, чтобы подать на него в суд. Сейчас юристы занимаются. Если будет достаточно аргументов, чтобы это был не обычный пшик, а какое-то серьезное решение, тогда мы подадим иск. Если это будет решение, которое нам присудит 20 тысяч евро, мы не будем подавать".

Напомним, что Заря стала одним из виновников того, что украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет.

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