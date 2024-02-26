Оболонь - Черноморец 1:1 результат и обзор матча УПЛ
В рамках 18-го тура чемпионата Украины Оболонь на своем поле принимала Черноморец.
Столичный клуб доминировал по ходу всего поединка, что привело к забитому гола на 74 минуте. Его автором стал Краснопир.
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Одесский коллектив провалил игру в атаке, ведь нанес всего один удар за матч, но сумел избежать поражения. Шторгин умело реализовал момент.
Оболонь имела возможность победить, но забить больше не смогли.
В турнирной таблице УПЛ Оболонь идет на 14-м месте, набрав 15 очков. На счету "моряков" 23 балла и девятая позиция.
Статистика матча Оболонь - Черноморец 18-го тура УПЛ
Оболонь - Черноморец 1:1
Голы: Краснопир, 74 - Шторгин, 84
Владение мячом: 44%-56%
Удары: 20-1
Удары в створ: 7-1
Угловые: 5-1
Фолы: 11-11
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