Оболонь - Черноморец 1:1 результат и обзор матча УПЛ

Киевский клуб не сумел удержать победу в поединке, в котором доминировал.

В рамках 18-го тура чемпионата Украины Оболонь на своем поле принимала Черноморец.

Столичный клуб доминировал по ходу всего поединка, что привело к забитому гола на 74 минуте. Его автором стал Краснопир.

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Одесский коллектив провалил игру в атаке, ведь нанес всего один удар за матч, но сумел избежать поражения. Шторгин умело реализовал момент.

Оболонь имела возможность победить, но забить больше не смогли.

В турнирной таблице УПЛ Оболонь идет на 14-м месте, набрав 15 очков. На счету "моряков" 23 балла и девятая позиция.

Статистика матча Оболонь - Черноморец 18-го тура УПЛ

Оболонь - Черноморец 1:1

Голы: Краснопир, 74 - Шторгин, 84

Владение мячом: 44%-56%

Удары: 20-1

Удары в створ: 7-1

Угловые: 5-1

Фолы: 11-11

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