Украинский легионер жестко раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Защитник Осиека Александр Драмбаев категорически высказался о руководстве родного города во время войны.
22-летний футболист показал, что в Запорожье строят шикарные туалеты.
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"Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все об этом знают, говорят и пишут, но ничего не делают.
В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным".
Исполняющим обязанности мэра Запорожья с сентября 2021 года является Анатолий Куртев.
Сейчас Драмбаев на правах аренды выступает в хорватском Осиеке, за который в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что фанат обратился со странной просьбой к жене Довбика.
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