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Украинский легионер жестко раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов

Александр Драмбаев призвал наказать политика.
Сегодня, 13:23
Александр Драмбаев / instagram.com/drambaiev_19
Александр Драмбаев / instagram.com/drambaiev_19

Защитник Осиека Александр Драмбаев категорически высказался о руководстве родного города во время войны.

22-летний футболист показал, что в Запорожье строят шикарные туалеты.

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"Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все об этом знают, говорят и пишут, но ничего не делают.

В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным".

Исполняющим обязанности мэра Запорожья с сентября 2021 года является Анатолий Куртев. 

Сейчас Драмбаев на правах аренды выступает в хорватском Осиеке, за который в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что фанат обратился со странной просьбой к жене Довбика.

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