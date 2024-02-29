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Футбол

Шахтер должен около 7 миллионов евро Аяксу

Амстердамцы готовы подождать, чтобы "горняки" выплатили свой долг.
Вчера, 23:59
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер не закрыл свой долг перед нидерландским Аяксом за трансферы двух игроков – Лассины Траоре и Давида Нереса.

Как сообщает Voetbal4U, украинский коллектив должен амстердамцам 6,8 миллионов евро.

Отмечается, что Аякс не может определить уровень кредитного риска по требованиям к Шахтеру. Клуб готов подождать, чтобы получить свои средства.

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Напомним, Лассина Траоре перешел в Шахтер летом 2021 года за 10 миллионов евро, а Давид Нерес стал футболистом донецкого клуба в начале 2022-го (за 12 миллионов евро).

Сейчас Траоре находится в стане "горняков", а Нерес летом 2022 года за 15,3 миллионов евро был продан в Бенфику.

Ранее Палкин сообщил, где Шахтер планирует играть в еврокубках в следующем сезоне.

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