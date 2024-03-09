Кривбасс - Оболонь 1:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024
В субботу, 9 марта, в рамках 20-го тура УПЛ Кривбасс встречался с Оболонью. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил защитник Денис Кузик. 21-летний футболист отличился на 77-й минуте встречи.
Таким образом, после 20-ти туров УПЛ Кривбасс занимает второе место с 40 очками.
В свою очередь Оболонь занимает лишь 14-ю строчку, набрав 15 баллов.
Статистика матча Кривбасс - Оболонь 20-го тура УПЛ
Кривбасс - Оболонь 1:0
Гол: Кузик, 77
Кривбасс: Клищук, Бандейра, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Бизимана, Татарков (Вакулко 46), Соза, Лунев (Твердохлиб 65), Кузик, Аду (Кожушко 72)
Оболонь: Федоривский, Карась (Лукьянчук 71), Приймак, Дубко, Слободян, Прокопенко, Мороз (Косовский 51), Черненко, Мединский, Краснопир, Вишневский (Тарануха 71)
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