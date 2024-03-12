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Проблемы с зарплатой все же есть? Заря на Динамо выйдет без лидеров-украинцев

Стартовый состав луганчан говорит сам за себя.
Сегодня, 15:12
ФК Заря / zarya-lugansk.com
ФК Заря / zarya-lugansk.com

Во вторник, 12 марта, в рамках 21-го тура УПЛ киевское Динамо примет луганскую Зарю.

Накануне появилась информация о больших задолженностях клуба по зарплате игроков. Потому последние решили бойкотировать матч.

Несмотря на заявления клуба о том, что все это лишь слухи, стартовый состав луганчан говорит сам за себя.

Стартовые составы команд на матч Динамо - Заря

Динамо Киев: Бущан - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Шепелев - Волошин, Шапаренко, Кабаев - Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Андриевский, Караваев, Дячук, Диалло, Сирота, Биловар, Дубинчак, Бенито, Маткевич, Пономаренко.

Заря: Сапутин - Капустян, Джордан, Токарь, Рейс - Башич, Жан Клод - Писаренко, Мичин, Долбнев - Ндур.

Запасные: Турбаевский, Набит, Байрук, Гильерме, Мариновский, Герреро, Доронин.

Напомним, матч начнется в 15:30 по киевскому времени на стадионе им. Лобановского.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск

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