iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Минай 1:2: обзор матча и результат игры 23.03.2024

Команды сыграли перенесенный матч 17-го тура УПЛ.
Сегодня, 17:28
ЛНЗ - Минай / УПЛ
ЛНЗ - Минай / УПЛ

В субботу, 23 марта, в рамках 17-го тура УПЛ ЛНЗ принимал Минай. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

На 33-й минуте Тимур Кораблин вывел Минай вперед. 22-летний украинец отличился с передачи Артура Ременяка.

Источник: УПЛ

Во втором тайме Денис Устименко удвоил преимущество своей команды с паса Владислава Семотюка. С 59-й минуты игра успокоилась и гости без особых проблем довели матч до победы, хоть и пропустили в концовке.

Таким образом после 21-го тура УПЛ ЛНЗ занимает восьмое место с 25-ю баллами, а Минай идет на 16-м месте, набрав 13 очков.

Статистика матча ЛНЗ - Минай 17-го тура УПЛ

ЛНЗ - Минай 1:2
Голы: Бар, 90+3 - Кораблин, 33, Устименко, 59

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Ковалев, Насонов – Яшари, Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Молло, С. Шестаков.

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба, Кисиль – Петька, Кораблин, Виттенчук – Вакула, Устименко, Ременяк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: ЛНЗ уступил Минаю УПЛ: ЛНЗ уступил Минаю
ЛНЗ подписал африканского легионера ЛНЗ подписал африканского легионера
Металлист 1925 и ЛНЗ не выявили победителя в матче с двумя пенальти Металлист 1925 и ЛНЗ не выявили победителя в матче с двумя пенальти
Заря - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Заря - Минай 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

Биатлон17:52
Пидручный и Анастасия Меркушина выиграли спринты на чемпионате Украины
Европа17:50
В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду
Украина17:31
УПЛ: ЛНЗ уступил Минаю
Украина17:28
Минай на выезде обыграл ЛНЗ
Украина17:02
Юношеская сборная Украины выиграла второй матч элит-раунда отбора на Евро-2024
Украина16:35
Ярмоленко вернулся на поле после тяжелой травмы и оформил дубль
Европа15:58
Реал настаивает на продлении контракта с Луниным
Бокс15:29
"Бой не будет близким": Экс-чемпион назвал победителя третьего поединка Усика с Джошуа
Другие страны14:57
Нападающий боливийского клуба умер из-за остановки сердца во время тренировки
Теннис14:35
Ястремская сыграет против топ-соперницы на турнире в Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK