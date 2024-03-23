ЛНЗ - Минай 1:2: обзор матча и результат игры 23.03.2024

В субботу, 23 марта, в рамках 17-го тура УПЛ ЛНЗ принимал Минай. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

На 33-й минуте Тимур Кораблин вывел Минай вперед. 22-летний украинец отличился с передачи Артура Ременяка.

Источник: УПЛ

Во втором тайме Денис Устименко удвоил преимущество своей команды с паса Владислава Семотюка. С 59-й минуты игра успокоилась и гости без особых проблем довели матч до победы, хоть и пропустили в концовке.

Таким образом после 21-го тура УПЛ ЛНЗ занимает восьмое место с 25-ю баллами, а Минай идет на 16-м месте, набрав 13 очков.

Статистика матча ЛНЗ - Минай 17-го тура УПЛ

ЛНЗ - Минай 1:2

Голы: Бар, 90+3 - Кораблин, 33, Устименко, 59

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко, Салиху, Ковалев, Насонов – Яшари, Рыбалка, Бар – Г. Пасич, Молло, С. Шестаков.

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба, Кисиль – Петька, Кораблин, Виттенчук – Вакула, Устименко, Ременяк.

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