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"Мы воюем с рукожопыми дебилами": президент Днепра-1 прокомментировал обстрел базы

Юрий Береза отметил последствия для клуба.
Сегодня, 20:11
Юрий Береза / СК Днепр-1
Юрий Береза / СК Днепр-1

Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал удар по спортивно-тренировочной базе команды. Российская армия нанесла удар шахедами.

По словам функционера, клуб получил больше морального вреда.

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"Дело в том, что мы воюем с рукожопыми дебилами и они, целясь по объектам инфраструктуры, могут попасть куда угодно. Прилет по базе – это пример. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу.

Последствия для клуба? Конечно, более моральные, потому что все это имущество государства и арендовано нашим клубом. По большому счету, по справедливости – государство должно обеспечить защиту своего имущества. А мы со своей стороны сделаем определенные шаги по защите детей, женской команды, личного состава. И это будет обсуждаться в ближайшее время, чтобы защитить футболистов и персонал", - приводит слова Березы Telegram-канал Днепрянин.

Напомним, в Одессе в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта.

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