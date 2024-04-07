Шахтер - Рух 3:1: обзор матча и результат игры 07.04.2024

Первый забил дважды, а второй отличился дублем ассистов и голом.

В воскресенье, 7 апреля, Шахтер во Львове в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги принимал Рух.

Лидер чемпионата сумел справиться с оппонентом, одержав победу со счетом 3:1 благодаря результативным действиям Артема Бондаренко и Александра Зубкова.

Шахтер вел с преимуществом в два мяча уже к 16-й минуте поединка, когда дубль на свой счет записал Бондаренко. Сначала полузащитник точно пробил низом под стойку, а вскоре отличился после сольного прохода. В обоих случаях ему ассистировал Зубков.

Еще до перерыва Руху удалось отквитать один гол усилиями Таллеса, который на 36-й минуте закрутил мяч в дальнюю девятку.

Во втором тайме обе команды имели возможности, чтобы забить, но все же увеличить отрыв удалось хозяевам поля. На 76-й минуте Зубков отличился уже сам, успешно сыграв на добивании.

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На данный момент Шахтер с 49 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Рух, имея в своем активе 39 баллов, занимает пятую строчку.

Статистика матча Шахтер - Рух 23-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Рух 3:1

Голы: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 - Таллес, 36

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 7 - 7

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 3

Фолы: 10 - 12

Атаки: 119 - 112

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар, Матвиенко, Азаров - Степаненко (Назарина, 87) - Зубков (Марлон, 78), Бондаренко, Судаков, Кевин (Эгиналду, 46, Швед, 57) - Траоре (Сикан, 57)

Рух: Ледвий - Лях (Притула, 60), Холод, Слюбик, Сыч - Таллес (Теслюк, 85), Дидык, Пастух - Плюмен (Джурабаев, 85), Федор (Клавьер, 85), Квасница (Рунич, 70)

Предупреждения: Кевин, 25 - Сыч, 11, Дидык, 30, Таллес, 73.

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