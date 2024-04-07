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Черноморец - Александрия 3:2: обзор матча и результат игры 07.04.2024

Одесский клуб в большинстве добыл весьма непростые три очка.
Сегодня, 14:58
Черноморец - Александрия / УПЛ
Черноморец - Александрия / УПЛ

В воскресенье, 7 апреля, в рамках 23-го тура УПЛ Черноморец принимал Александрию. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В первом тайме одесский коллектив трижды поразил ворота соперника, однако ключевой эпизод случился на 17-й минуте. Защитник гостей Мигель Феррейра получил прямую красную карточку.

Источник: УПЛ

На удивление многих, Александрия не сдалась и отыграла два гола, подарив своим фанатам надежду на камбэк. Однако, "полосатые" сдержали натиск соперника и добыли победу.

Таким образом, после 23 туров УПЛ Черноморец идет на восьмом месте с 29-ю баллами, а Александрия занимает 11-ю строчку, набрав 24 очка.

Статистика матча чемпионата Украины Черноморец - Александрия

Черноморец - Александрия 3:2

Голы: Бойчук, 10, Путря, 18 пенальти, Ермаков, 44 - Шулянский, 45+1, Беляев, 52

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 1 - 2
Атаки: 56 - 66

Черноморец: Варакута – Ермаков, Гучек, Салюк, Путря – Брагару, Васильев, Бойчук (Иеде, 54) – Штогрин, Кузык, Бадибанга.

Александрия: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина – Беляев, Михайленко, Калюжный – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

Удаление: Феррейра, 16

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец александрия

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