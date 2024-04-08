Стало известно, когда Русин вернется после травмы

Исполняющий обязанности главного тренера Сандерленда Майк Доддс высказался по поводу украинца Назария Русина.

По словам специалиста, форвард пока не готов к официальным играм.

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"Русин еще восстанавливается. Сегодня он выполнял беговые упражнения, но его не было с группой. Ожидаем его через пару недель" - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

На счету Русина 22 матча за Сандерленд, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что уфорварда Полесья перелом лицевой кости лица.

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