Стало известно, когда Русин вернется после травмы
Украинец возобновил индивидуальные тренировки.
Исполняющий обязанности главного тренера Сандерленда Майк Доддс высказался по поводу украинца Назария Русина.
По словам специалиста, форвард пока не готов к официальным играм.
Читай также: Тренер Дженоа высказался о травме Малиновского
"Русин еще восстанавливается. Сегодня он выполнял беговые упражнения, но его не было с группой. Ожидаем его через пару недель" - приводит слова тренера пресс-служба клуба.
На счету Русина 22 матча за Сандерленд, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что уфорварда Полесья перелом лицевой кости лица.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!