Кривбасс - Ворскла 1:1: обзор матча и результат игры 08.04.2024

Коллектив из Кривого Рога потерял очки, что очень порадует его прямых конкурентов.

В понедельник, 8 апреля, последним матчем третьего игрового дня 23-го тура Украинской Премьер-лиги стала встреча Кривбасса и Ворсклы.

Фаворит противостояния вышел вперед на 22-й минуте, когда Даниэль Соса реализовал 11-метровый удар.

Однако криворожский клуб владел преимуществом считанные минуты. На 30-й минуте полтавчане восстановили паритет благодаря Руслану Степанюку, который воспользовался передачей Ибрагима Коне.

Забегая наперед, стоит отметить, что это был первый и единственный удар в створ ворот в исполнении гостей за всю игру.

После перерыва команда Юрия Вернидуба продолжала владеть инициативой, но и у нее были проблемы с тем, чтобы тревожить вратаря соперника - Павел Исенко лишь пару раз вступал в игре.

В итоге судья зафиксировал ничейный результат 1:1. Кривбасс остался вторым, имея 47 очков. Ворскла также не сменила свою позицию: седьмое место и 30 баллов.

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Статистика матча Кривбасс - Ворскла 23-го тура УПЛ

Кривбасс - Ворскла 1:1

Голы: Соса, 22 (пен.) - Степанюк, 30.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 11 - 3

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 14 - 9

Атаки: 105 - 108

Кривбасс: Маханьков - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Бизимана (Микитишин, 46), Вакулко, Кузык (Поэ, 74), Хомченовский (Твердохлеб, 87), Соса (Задерака, 46) - Кожушко (Лунев, 74).

Ворскла: Исенко - Крупский, Хрипчук, Пердута, Корниенко (Якубу, 72) - Сиссоко, Павлюк, Степанюк (Коджови, 88) - Мякушко (Глущенко, 53), Ковталюк (Толи, 53), Кане (Нестеренко, 72).

Предупреждения: Бизимана, Стецков, Лунев.

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