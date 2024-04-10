Тренер Шахтера назвал задачи команды на конец сезон

Ассистент главного тренера Шахтера Марио Станич поделился ожиданиями от остатка сезона.

По словам специалиста, команда должна выиграть чемпионат и Кубок Украины.

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"Сейчас мы возглавляем таблицу, играем отлично. Самое важное – сохранять максимальную концентрацию на чемпионате. В УПЛ очень жесткое соперничество. Как игрок и тренер я понимаю, насколько сложно дается чемпионство.

Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея. Готовимся к каждой игре шаг за шагом, поэтому сосредоточены на следующем матче с Ворсклой. Это единственный правильный способ, чтобы подготовиться и сохранить лидерство".

В следующем матче чемпионата Украины Шахтер сыграет против Ворсклы (14 апреля).

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