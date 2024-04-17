Динамо уверенно обыграло Минай и закрепилось на второй строчке чемпионата

И все же подопечные Любеновича смогли удивить соперника.

В среду, 17 апреля, Динамо принимало дома Минай в рамках перенесенного 16-го тура УПЛ.

Динамовцы сразу ринулись в атаку и были вознаграждены быстрым голом. Уже на 4-й минуте Буяльский обыгрался с Ванатом и отправил мяч в дальний угол ворот.

Затем подопченые Шовковского упустили несколько верных моментов, а в итоге им помог Дмитрий Немчанинов, который замкнул прострел Ярмоленко в собственные ворота. С преимуществом в два мяча в пользу Динамо команды завершили первый тайм.

А во-втором подопечные Любеновича сумели удивить, ответив собственным быстрым голом Кораблин показал, что умеет пробивать с линии штрафной не хуже Буяльского. Все следующее время команды активно обменивались моментами, но "бело-синие" все же сумели вырвать победу.

Назар Волошин классно замкнул прострел и позволил своей команде уверенно забрать три очка.

Статистика матча Минай - Динамо 16-го тура УПЛ

Минай - Динамо 1:3

Голы: Кораблин, 48 - Буяльский, 4, Немчанинов (автогол), 27, Волошин, 86

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 7 - 25

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 2 - 10

Атаки: 66 - 110

Минай: Бандура - Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Кисель - Вакула (Корнийчук, 88), Петько, Витенчук (Семотюк, 66), Кораблин (Гуничев, 87) - К. Попов (Ременяк, 46), Демиденко (Устименко, 46).

Динамо: Бущан - Дубинчак, Дячук, Д. Попов, Тымчик - Андриевский - Кабаев (Шапаренко, 46), Буяльский (Шепелев, 61), Ярмоленко (Диалло, 61), Волошин - Ванат (Пономаренко, 89).

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