Оболонь в самом конце сумела совершить камбэк против Александрии

В среду, 17 апреля, Александрия принимала дома Оболонь в рамках перенесенного 15-го тура УПЛ.

Уже на 10-й минуте хозяева должны были открывать счет, но мяч после рикошета угодил в перекладину. После этого игра успокоилась, Александрия владела мячом и искала моменты, однако Федоровский уверенно выручал команду.

На 44-й минуте хозяева получили право на пенальти, но Калюжній не сумел переиграть кипера Оболони, и на это первый тайм завершился, зато во втором началось самое интересное.

Почти полчаса команды возили мяч почти без моментов, как пенальти заработали игроки Оболони. Ростислав Тарануха, в отличие от соперника, пробил 11-метровый точно. Александрия сумела сравнять счет аж на 88-й минуте, Погорилый попал в девятку без шансов для Федоровского.

И сразу же после этого хозяева получили второй пенальти, который уже реализовал Скорко. Казалось, матч завершен, ведь времени отыграться уже нет, но аж на 90+8 минуте Краснопир классно в одно касание сумел сравнять счет ударом метров с 20. По итогу, 2:2 на табло, и Оболонь не сумела сократить расстояние до Александрии.

Статистика матча Александрия - Оболонь 15-го тура УПЛ

Александрия - Оболонь 2:2

Голы: Погорилый, 88, Скорко (пенальти), 90+2 - Тарануха (пенальти), 79, Краснопир, 90+8

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 19 - 8

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 7 - 6

Атаки: 72 - 65

Александрия: Ермаков - Мартынюк, Кампос, Логинов (Билошевский, 72), Копина (Скорко, 86) - Михайленко (Погорелый, 86), Калюжный, Ковалец - Калитвинцев (Безерра, 72), Кулаков, Шулянский (Беляев, 55)

Оболонь: Федоровский - Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук - Нагиев (Косовский, 62), Черненко, Мороз (Чернов, 62), Груша (Прокопенко, 46) - Тарануха (Вовкун, 87), Вишневский (Краснопир, 46)

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