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Заря - Шахтер 1:3: обзор матча и результат игры 18.04.2024

Донецкий клуб в концовке воспользовался численным преимуществом.
Сегодня, 17:25
Заря - Шахтер / УПЛ
Заря - Шахтер / УПЛ

В четверг, 18 апреля, состоялся матч перенесенного десятого тура УПЛ, в котором Заря встречалась с Шахтером.

Первый забитый гол пришелся на 30-ю минуту, автором забитого мяча стал Даниил Сикан. Украинский футболист отличился с передачи Иракли Азарова.

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Почти на старте второго тайма номинальные хозяева остались в меньшинстве. Джордан получил вторую желтую карточку, заставив доигрывать свою команду вдесятером. Однако, не все было потеряно!

Игорь Кирюханцев сумел возобновить паритет на табло на 73-й минуте, и вот казалось, что Заря сможет отстоять ничью, как уже в концовке Артем Бондаренко забил победный мяч для донецкой команды. Уже в компенсированное время Невертон вколотил и свой мяч, доведя до финального счета 1:3.

Статистика матча Заря - Шахтер 10-го тура УПЛ

Заря - Шахтер 1:3
Голы: Кирюханцев, 73 - Сикан, 30, Бондаренко, 86, Невертон, 90+1

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 8 - 25
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 9 - 6
Атаки: 60 - 95

Заря: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Башич – Горбач (Дрышлюк, 52), Антюх, Яцик, Кирюханцев – Герреро.

Шахтер: Ризнык – Азаров (Траоре, 76), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин, Судаков, Бондаренко, Швед – Сикан.

Предупреждения: Джордан, 23, Герреро, 23, Батагов, 24, Бутко, 56

 Удаление: Джордан, 57 (второе предупреждение)

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