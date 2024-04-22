Претендент на гол сезона: игрок Оболони фантастическим ударом забил Металлисту 1925

Черненко во второй раз оформил шедевр.

В рамках 25-го тура чемпионата Украины Металлист 1925 принимает Оболонь.

На старте первого тайма футболист столичной команды Руслан Черненко забил красивый гол.

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Полузащитник нанес удар с дальней дистанции, отправив мяч в девятку.

Отметим, что Черненко несколько недель назад забил сумасшедий гол в ворота Полесья.

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