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Минай - Рух 1:1: обзор и результат матча 22.04.24

Команды разделили очки в не столь зрелищном матче.
Сегодня, 14:53
Минай - Рух / УПЛ
Минай - Рух / УПЛ

В понедельник, 22 апреля, в рамках 25-го тура УПЛ Минай принимал Рух. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Оба гола в данной игре пришлись на вторую половину встречи. На забитый мяч Сергея Петько гости ответили голом Ильи Квасницы.

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Львовский коллектив имел достаточно моментов для того, чтобы обеспечить себе победу, однако оборона команды хозяев не позволила сопернику забить больше одного мяча.

Таким образом, после 25 туров УПЛ Минай занимает последнюю строчку с 16-ю баллами, а Рух идет на пятом месте, набрав 41 очко.

Статистика матча Минай - Рух 25-го тура УПЛ

Минай - Рух 1:1
Голы: Петько, 68 - Квасница, 77

Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 4 - 14
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 6
Фолы: 8 - 22

Минай: Кемкин – Поддубный, Скиба, Кисиль (Воробчак, 82), Чуев – Петька, Вакула, Семотюк (Витенчук, 78) – Кораблин, Ременяк (Гуничев, 63) – Устименко.

Рух: Ледвий – Слюбик, Холод, Сыч, Роман – Дидык (Карабин, 70), Пастух, Таллес – Квасница, Плюман (Рунич, 70) – Федор.

Предупреждения: Кисель (40), Петько (90) – Федор (55), Плюман (64).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух минай

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