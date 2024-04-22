Нападающий Колоса попал в сферу интересов Аталанты

16-летний украинец может оказаться в бывшем клубе Малиновского.

Форвард Колоса Захария Захаркив может сменить клуб в ближайшее время.

Как сообщает Sport.ua, 16-летний футболист заинтересовал Аталанту.

Читай также: Один украинец вошел в топ-100 Golden Boy-2024

Итальянский клуб видит потенциал в Захаркиве и продолжит наблюдать за его прогрессом.

Нападающий дебютировал на уровне юношеского чемпионата Украины в возрасте 15 лет. На его счету 21 матч и четыре гола.

Ранее Судаков назвал своего кумира среди действующих футболистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!