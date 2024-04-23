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Шевченко и самый известный стример Украины анонсировали участие в медиалиге Пике

Шевченко и Лебига станут участниками украинской команды.
Сегодня, 13:15
Михаил Лебига и Андрей Шевченко / instagram.com/kingsleague
Михаил Лебига и Андрей Шевченко / instagram.com/kingsleague

Амбассадор сборной Украины Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко примут участие в минифутбольной медиалиге легендарного защитника Барселоны Жерара Пике.

Соответствующее видеосообщение появилось на странице лиги в Instagram. 

"Стример с наибольшим количеством зрителей в Украине привез с собой знакомое лицо", – говорится в анонсе шоу.

Украинская команда будет называться UA Steel. 

Напомним, в феврале Лебига выкладывал скриншот переписки с Пике, в которой Жерар писал ему о возможном сотрудничестве.

Отметим, Андрей Шевченко ранее уже участвовал в медиализе Пике.

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