Шевченко и самый известный стример Украины анонсировали участие в медиалиге Пике
Шевченко и Лебига станут участниками украинской команды.
Амбассадор сборной Украины Михаил Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко примут участие в минифутбольной медиалиге легендарного защитника Барселоны Жерара Пике.
Соответствующее видеосообщение появилось на странице лиги в Instagram.
"Стример с наибольшим количеством зрителей в Украине привез с собой знакомое лицо", – говорится в анонсе шоу.
Украинская команда будет называться UA Steel.
Напомним, в феврале Лебига выкладывал скриншот переписки с Пике, в которой Жерар писал ему о возможном сотрудничестве.
Отметим, Андрей Шевченко ранее уже участвовал в медиализе Пике.
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