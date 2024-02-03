"Чого не державною?": Украинский стример рассказал о предложении сотрудничества от экс-игрока Барселоны

Пике получил яркий ответ на свое сообщение.

Украинский стример Михаил Лебига рассказал в соцсетях, что к нему обратился с просьбой о сотрудничестве бывший игрок Барселоны Жерар Пике.

Испанский футболист поинтересовался, интересует ли Михаила коллаборация на платформе Twitch, на что спустя два дня раздумий ответил: "Чого не державною?"

Как отреагировал на данное сообщение Пике - неизвестно.

Ранее сообщалось, что Шакира снимет фильм о жизни после расставания с Пике.

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