"Чого не державною?": Украинский стример рассказал о предложении сотрудничества от экс-игрока Барселоны
Пике получил яркий ответ на свое сообщение.
Украинский стример Михаил Лебига рассказал в соцсетях, что к нему обратился с просьбой о сотрудничестве бывший игрок Барселоны Жерар Пике.
Испанский футболист поинтересовался, интересует ли Михаила коллаборация на платформе Twitch, на что спустя два дня раздумий ответил: "Чого не державною?"
Как отреагировал на данное сообщение Пике - неизвестно.
Ранее сообщалось, что Шакира снимет фильм о жизни после расставания с Пике.
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