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Футбол

"Чого не державною?": Украинский стример рассказал о предложении сотрудничества от экс-игрока Барселоны

Пике получил яркий ответ на свое сообщение.
Сегодня, 15:50
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Украинский стример Михаил Лебига рассказал в соцсетях, что к нему обратился с просьбой о сотрудничестве бывший игрок Барселоны Жерар Пике.

Испанский футболист поинтересовался, интересует ли Михаила коллаборация на платформе Twitch, на что спустя два дня раздумий ответил: "Чого не державною?"

Как отреагировал на данное сообщение Пике - неизвестно.

Ранее сообщалось, что Шакира снимет фильм о жизни после расставания с Пике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике Twitch

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