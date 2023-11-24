Шакира снимет фильм о жизни после расставания с Пике

Шакира планирует снять фильм о своей жизни после расставания с экс-защитником Барселоны Жераром Пике. Об этом сообщает издание The Sun.

Колумбийская исполнительница уже связалась с одной из испанских медиа-компаний, чтобы осуществить свои идеи в реальность. Съемки могут начаться уже в ближайшие недели.

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Вероятно, речь в данной ленте будет идти о том, как тяжело пережила разрыв Шакира, а также детали написания треков. Фильм от певицы может выйти в свет уже следующим летом.

Напомним, Пике спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей легенды Барселоны стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти.

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