Ночной кошмар Пике: Рамос вручил Шакире Латинский Грэмми за песню о ее бывшем муже
В Севилье прошла церемония награждения Латинского Грэмми-2023, где были отмечены лучшие исполнители прошедшего года.
Главной звездой вечера стала известная певица Шакира, которая забрала с собой сразу три награды, одна из которых была получена в номинации "Лучшая песня года".
Примечательно, что победу колумбийке принесла песню о ее бывшем муже, легенде Барселоны Жераре Пике.
Но что более интересно, две награды (в том числе за лучшую песню) она получила из рук бывшего партнера Пике по сборной Испании Серхио Рамоса, сообщает Goal.
А после церемонии награждения Рамос и Шакира сделали совместную фотографию, на которой они обнялись - раньше подобную картину Пике мог себе представить только в худших кошмарах. Теперь же это стало реальностью
Напомним, что недавно Жерар Пике попал в неловкую ситуацию, когда он хотел дать автограф фанату, но вместо этого испанец свалился со сцены.
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