Ночной кошмар Пике: Рамос вручил Шакире Латинский Грэмми за песню о ее бывшем муже

Можно только представить, о чем думал экс-защитник Барселоны, глядя на эту картину.

В Севилье прошла церемония награждения Латинского Грэмми-2023, где были отмечены лучшие исполнители прошедшего года.

Главной звездой вечера стала известная певица Шакира, которая забрала с собой сразу три награды, одна из которых была получена в номинации "Лучшая песня года".

Примечательно, что победу колумбийке принесла песню о ее бывшем муже, легенде Барселоны Жераре Пике.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Но что более интересно, две награды (в том числе за лучшую песню) она получила из рук бывшего партнера Пике по сборной Испании Серхио Рамоса, сообщает Goal.

А после церемонии награждения Рамос и Шакира сделали совместную фотографию, на которой они обнялись - раньше подобную картину Пике мог себе представить только в худших кошмарах. Теперь же это стало реальностью

Источник: Getty Images

https://www.instagram.com/sergioramos/

Напомним, что недавно Жерар Пике попал в неловкую ситуацию, когда он хотел дать автограф фанату, но вместо этого испанец свалился со сцены.

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